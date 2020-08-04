振興三倍券領取與預購人數逼近2100萬人，僅剩1成國人尚未拿到。經濟部今再宣布，放寬在國外就學、短期工作的國人可以身分證代替健保卡領取。14歲以下未成年小孩則可以戶口名簿取代，即日起都能委託家人在各地郵局辦理。

三倍券第三波超商紙本預訂上路4天，今累積近30萬人，增速不大，但也顯示不少未趕早鳥民眾，趕在這波才去列印小白單。經濟部提醒，之後將不會有第四波超商預購，想利用此管道民眾要把握7號前的最後幾天。

含第三波預訂人數，三倍券領取總人數近2070萬人，等於9成國人已經拿了三倍券，其中數位綁定不到9％。

經濟部官員表示，許多人出國留學、短期工作，戶籍仍在的國內，具有領取三倍券資格。這次放寬可以身分證替代健保卡申領，主要是不少人反映，自己健保卡放在國外，無法請家人代領。加上有人是回國補辦戶籍，但申請健保卡有6個月等待期，因此這次放寬身分證也可以用。

另外14歲以下未有身分證的未成年民眾，也可以以戶口名簿取代，但受託人須出具身分證明文件。

經濟部表示，第一及第二梯次於超商預訂但尚未領取民眾，即日起仍可持健保卡至各地郵局領取，於12月31日前持三倍券至實體店家消費即可。

(中時 )