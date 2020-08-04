CBOT黃豆期貨近四個交易日首跌 20:162020/08/04 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國中西部農業區天候狀況利於種植，作物豐收可期，芝加哥期貨交易所（CBOT）黃豆期貨4日走跌，為四個交易日來首見。CBOT交易最活絡黃豆合約周二亞洲盤，一改周一堅挺漲勢跌0.5％，來到每英斗8.92美元。美國農業部3日報告顯示，黃豆作物良率較前周上升1個百分點至73％。 (工商 ) #CBOT #黃豆期貨 #四個交易 #黃豆 #作物 也許您會感興趣 財經熱門新聞 400元台積買不起就買20元聯電？專家1句分析大驚 - 財經 印度嚴防死守大陸商品流入 東南亞進口跟著受累 - 財經 摩根士丹利：美股短期內或將回調10％ - 財經 散戶砍完噴漲停 這檔要追回？專家1句救人 - 即時 美元大跌10％是警訊 美國的疫情已失控 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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