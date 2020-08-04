美國中西部農業區天候狀況利於種植，作物豐收可期，芝加哥期貨交易所（CBOT）黃豆期貨4日走跌，為四個交易日來首見。CBOT交易最活絡黃豆合約周二亞洲盤，一改周一堅挺漲勢跌0.5％，來到每英斗8.92美元。美國農業部3日報告顯示，黃豆作物良率較前周上升1個百分點至73％。

(工商 )