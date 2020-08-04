立委陳玉珍（右一）與民航局長林國顯（右二）、華信航空副總張酉光等人，就昨天華信在轉機後處理失當，引起乘客不滿一事，研議改善和後續處理方向。（陳玉珍立委辦公室提供）

華信昨1架從金門飛台北的班機，因天候因素轉降桃園機場，卻讓80名旅客在沒吃沒喝的情況下，留在機上苦等5小時，最後才下機接駁離開，引發鄉親群情激憤。在縣府和立委陳玉珍持續關注下，華信今（4）日向乘客電話致歉，允諾加強員工應變訓練，民航局也將訂定標準作業程序，避免再重演離譜的「關機」事件。

立委陳玉珍今與民航局長林國顯、華信航空副總張酉光等人，就昨天華信在轉機後處理失當，引起乘客不滿一事，研議改善和後續處理方向。

陳玉珍表示，因為華信的一連串疏失，讓乘客在機上苦等將近半天，原訂的就醫、開會和假期行程全部泡湯，鄉親普遍認為因天候轉降其它機場，基本上有其安全和專業考量，應給予尊重和配合，但華信隨後的應變措施和處理效率，只能說「太離譜!」、「螺絲鬆了!」還好未因此發生意外事故，否則華信及民航局都難辭其咎。

華信則澄清絕無外傳將金門鄉親當作「境外人士」不讓下機的事，但允諾未來會加強員工教育訓練，同時今天也由公關主管黃尤欗等人逐一向當班乘客電話致歉，並詢問有無協助服務的需求。

民航局長林國顯也表示，未來會針對班機因故轉降其它機場，制定一套標準作業程序（SOP），做為各航空公司碰到類似狀況，確保乘客權益和疏運次序的應變準則。

陳玉珍強調，金門鄉親對班機常因天候因素臨時取消、延誤和重飛，濃霧季節甚至徹夜在機場候補，難免感到無奈與失望，但大家都知道不是航空公司的錯，就像這次航班因受颱風影響轉降其它機場，鄉親也不會怪航空業者。但關鍵在後續的因應處理，如果提早2-3小時就有完備的應變處理，乘客即使稍有不便，也不會搞到最後怒氣沖天。

(中時 )