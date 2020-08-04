台灣棒球名人堂協會自2014年成立以來，每年都進行名人票選，陸續產生28位入堂名人，其中80年代威震棒壇、旅日3巨投「二郭一莊」近兩年相繼入堂，更讓名人堂顯得星光熠熠。台灣棒球名人堂協會理事長黃瑛坡表示，等疫情趨緩，將安排1984年奧運銅牌國手進行世紀大對談。

今年名人頒證儀式不同往年，首次與教育部體育署舉辦的「2020台灣運動產業博覽會」活動相結合，同時配合彰顯過往我國體育健兒在國際賽精彩表現。

剛好今年入堂4位名人中，莊勝雄、郭泰源是84年洛杉磯奧運棒球表演賽銅牌國手，他們的出色表現不僅帶領台灣棒球在奧運站穩腳步，後來轉戰日職也獲得出色成績。自選手生涯退休後則轉任教練繼續為培植後進，精彩的棒球人生更值得肯定。

頒證表彰活動之後，緊接著明（5）日同一地點，名人堂協會主辦的「名人論壇」座談系列首發，邀請棒球名人李憲宗及林敏政開講，從他們的棒球人生，了解50、60年代的台灣棒球發展故事。搭配資深媒體人楊武勳、蘇嘉祥及南英棒球隊資深校友葉國輝，帶領球迷認識光復後台灣棒運的發展。

以往跟頒證同時、同地舉辦的「名人特展」，今年選在去年底剛開幕的桃園市龍「名人堂花園飯店」的棒球名人堂7樓展開，歷屆名人文物都在這裡，莊勝雄、郭泰源的旅日相關文物也會在現場陳列。

此外，本屆名人吳明捷的早稻田大學球衣，已由其子空運來台參展，還有「棒球太子」李憲宗過去在亞洲棒球錦標賽精彩表現照片、報導也將完整呈列，現場不收門票。

(中時 )