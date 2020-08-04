立法院爆發立委集體收賄案件，台北地方法院今裁定，民進黨立委蘇震清、國民黨立委廖國棟、陳超明羈押禁見。對此，立法院長游錫堃稍早受訪表示遺憾，並重申尊重司法，呼籲毋枉毋縱。至於3位遭羈押禁見立委是否可參加立法院臨時會或新會期，立法院祕書長林志嘉說，若仍在收押狀態可能無法報到，立院後續將討論處理準則。

游錫堃表示，檢調31日發動搜索立院當天，他有接到檢方通知電話，表達有辦案需求要搜索立院，他並未詢問搜索對象；游錫堃說，過去雖有檢方搜索國會的前例，但現任立委被收押，是民主化國會全面改選後首例。

行政院日前提出追加新冠肺炎特別預算案，立法院預計8月下旬舉行臨時會審議，同時，立院新會期將於9月1日報到，林志嘉說，過去沒有碰過類似情況，因3位立委遭羈押期間非會期中，若舉行臨時會或新會期開議，3人如果還在羈押恐怕無法完成報到。

依據《憲法增修條文》第4條第8項規定，立法委員除現行犯外，在會期中，非經立法院許可，不得逮捕或拘禁。林志嘉說，3名委員是在非會期時遭羈押，程序上並無問題，尊重司法調查。由於過去未曾發生立委遭羈押案件，針對被收押立委的權利義務，立院將會討論擬定準則。

(中時 )