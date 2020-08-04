受到新冠疫情影響，民眾目前尚無法出國，因此紛紛轉往國內旅遊，特別是東部的旅遊人潮爆炸，引發不小議論。但有網友就觀察到，台南的人潮似乎比宜蘭還誇張，名店幾乎都要排隊，文章一出其他網友們都熱烈討論。

原PO在PTT上發文，周休二日他去了宜蘭跟台南，比較下來，他發現，到了宜蘭也不是每間店都人滿為患，不過台南就真的誇張了，「每一間，只要網路稍微有提到的，通通排隊排到死」，原PO透露，周邊停車場沒有一個有空位，全部客滿，甚至周圍有一圈的車排隊等著進去。因此他認為，「台南假日的擁擠程度，應該屌打宜蘭吧？」。

底下的當地網友也直言，「拜託不要來 我要吃個晚餐都觀光客 煩死」、「別來 真的沒什好玩 讓我有位子停車吃個飯」、「只要開著不管什麼時段都排爆」、「拜託別來台南 路都夠小條了還想怎樣」、「假日的安平真的很可怕」。

然而，根據台南市政府觀光旅遊局觀光遊憩景點遊客人次統計資料顯示，今年6月的觀光人次為68萬人，確實比起宜蘭同月的46萬人還要多。

(中時新聞網)