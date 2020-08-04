美國的新冠疫情持續蔓延，當地研究發現，部分未感染者的血液中，含有能夠識別新冠病毒、並作出免疫反應的「T細胞」。研究人員相信，這是因為他們曾經感染其他冠狀病毒引起的疾病或流行性感冒，所以才會擁有「免疫記憶反應」。

美國加州拉霍亞免疫學研究所（La Jolla Institute for Immunology in California）上月29日在國際權威期刊《自然》（Nature）上發布研究成果。研究團隊分析血液樣本後，在83％的新冠肺炎患者、以及35%未染疫者的體內，發現同樣會對新冠病毒產生免疫反應的「T細胞」。

T細胞是免疫系統的一部分，免疫系統會根據以往對抗類似感染的經驗，自動產生抗體，以保護人體，這種現象稱為「交叉反應性」（cross-reactivity）。研究人員相信，從未感染新冠肺炎者，血液中之所以會出現T細胞，很可能是因為他們曾感染其他冠狀病毒引起的疾病。

針對上述研究結果，約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）健康安全中心博士阿達利亞（Amesh Adalja）表示，確實有研究表明，有部分的人擁有這種交叉反應性T細胞。雖然T細胞無法保護人類不受感染，但可以調節感染的嚴重程度，這種說法有助於解釋，為何部分患者感染後只有出現輕微症狀，部分患者卻要進入重症病房。他也希望，研究結果能協助疫苗研發。

(中時 )