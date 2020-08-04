知名基督教牧師郭美江在今早7點09分過世，她的一生致力於「信耶穌檢鑽石」。(香港愛修園群組)

知名基督教牧師郭美江在今早7點09分過世，她的一生致力於「信耶穌檢鑽石」。(香港愛修園群組)

知名基督教牧師郭美江在今早7點09分過世，她的一生致力於「信耶穌檢鑽石」。(臉書工研院基督教團契社團)

知名基督教牧師郭美江在今早7點09分過世，她的一生致力於「信耶穌撿鑽石」、「大家一起來歧視同性戀!!不要讓靈的網羅散開來」來作為信耶穌的理念。臉書工研院基督教團契社團，有教友發出對牧師郭美江哀悼訊息，據了解67歲的郭美江病逝原因，主要為乳癌轉肺癌進而投奔主的懷抱裡。

牧師郭美江一生致力於「信耶穌檢鑽石」、「大家一起來歧視同性戀!!不要讓靈的網羅散開來」的信念，來對世人傳遞福音，雖然造成不少抗議聲音出現，仍是堅持不懈的向尚未信主的人耐心講道。

臉書工研院基督教團契社團就有教友為她哀悼：「郭美江牧師今天早上7:09， 回天家了， 願主安慰家屬，享年67歲。」香港愛修園群組，也有教友長篇大論的為她默哀，教友都認為郭美江是1位做是細心、耐心、愛心、溫心的人，也是1位十分稱職的牧師，也在郭美江轉院時不斷為她代禱等等。

有教友指出，郭美江的病情會加劇嚴重，主要拖延看醫就診，導致乳癌轉為肺癌。部份教友也認為，郭美江因持續隱滿病情，讓許多人逐漸不願意再為她爭戰禱告。雖然眾教友集結多數人的禱告力量，郭美江最後仍是不敵癌魔病逝。

(中時新聞網)