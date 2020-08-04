陳映真除了創辦以報導著稱的《人間雜誌》，還創立人間出版社，出版社會主義、統派思想。（本報資料照片）

由陳映真創辦的人間出版社，4日發出歇業公告，表示將於今年底12月31日歇業，即日起到10月31日舉辦清倉活動，「感謝各位讀者長久以來對人間出版社的支持。」陳映真在1985年創辦《人間雜誌》後，隔年創辦人間出版社。出版社發行人呂正惠表示，歇業原因很單純，「就是今年真的撐不下去了。」也有網友感嘆：「一個時代過去了。」

呂正惠表示，陳映真在做《人間雜誌》的同時，也一邊在人間出版社出書，但兩者路線略有不同，「他在《人間雜誌》報導台灣不受注意的社會現象，例如原住民、底層老百姓的議題，當時很轟動，因為沒有人這樣做。由於報導是以台灣社會為焦點，大家覺得這是台灣的，就會關心。」

呂正惠表示，其實陳映真辦《人間雜誌》，並不只是關注台灣，而是關注普世的社會議題，「在人間出版社這邊出版的書，雖然是一樣的精神，但因為多是跟中國有關，談社會主義、統派思想，就鮮少被注意。」當年呂正惠加入中國統一聯盟，與陳映真是同事，「我做文學評論，他做創作，一直很熟。他要去大陸之後，陳明忠便說服我接下出版社。」

接手人間出版社至今14年，呂正惠表示，其實他們出了不少好書，但因為是統派書籍，雖然在大陸、海外有不錯迴響，在台灣就不被注意，近年賣最好的書是陳明忠的回憶錄《無悔》，也只賣了約500本，「2017年出版《陳映真全集》時，就有不少人說：沒想到這間出版社還在！」

目前出版社正在辦清倉活動，呂正惠表示，「1988年出版的《陳映真作品集》，收錄的內容，大約只有《陳映真全集》的四分之一。如果想研究陳映真、或對陳映真有興趣，很推薦《陳映真全集》。」

(中時 )