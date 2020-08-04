王敏淳（ChanelWang）上周發行最新單曲〈沒事別來煩我〉，她從小就被告戒要忌水，大海、游泳等名詞跟王敏淳的人生形同陌路，這次為了MV，鼓起勇氣挑戰海上拍攝。王敏淳驚呼：「一開始根本連坐都坐不穩！海浪上上下下起伏，有好幾次差點把我從船上甩下去！我還以為我會一命嗚呼！」好在天生平衡感絕佳的她，後來抓到海浪的律動，才成功拍出MV畫面中自在享受海風的畫面。拍攝過程中還鬧了個小插曲，王敏淳不小心把潛水衣上的貝殼裝飾給壓碎，嚇得她差點哭出來，因為這件衣服來頭不小，要價新台幣兩萬元以上，是出自獲 LVMH Prize 的法國時尚品牌Marine Serre。

王敏淳透露，她這次可是「下海」又「上山」拍攝！下船後隨即馬上又上陽明山拍攝，只是時逢夏天，山上小黑蚊一直追著她跑，讓王敏淳一直連忙大叫說「沒事別來煩我！」而王敏淳所屬經紀公司「鮪魚肚影音」這次找來「轉轉影像」為她的MV操刀，轉轉影像拍過的藝人包括金曲新人王Ozi、「頑童MJ116」成員小春及天后楊丞琳，導演Leo薩也掛保證說「被我拍過的人一定會紅啦！」王敏淳首次個人演唱會-「快來煩我Unplugged演唱會」將在 8月27日於海邊的卡夫卡舉行，預售票將在8月10日中午12點開賣。

王敏淳拍攝新歌〈沒事別來煩我〉MV 。鮪魚肚影音提供

王敏淳拍攝新歌〈沒事別來煩我〉MV 。鮪魚肚影音提供

(中時 )