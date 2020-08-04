工業區回收廠排廢水，環保局取締開罰。（南投縣環保局提供／廖志晃南投傳真）

南投縣環保局接獲民眾陳情，指稱南投市平山大排充滿白色泡沫及刺鼻異味，立即派員往上游追查汙染來源並鎖定可疑工廠，查獲逕流廢水夾帶清潔劑泡沫及油脂，排出至廠外雨水溝！環保局將依法處1萬元以上、600萬元以下罰鍰。

環保局表示，該工廠從事廢容器（含廢清潔劑、沙拉油等殘留汙染物）回收處理業，製程中使用清潔劑清洗廢塑膠容器，作業廢水雖已收集至廠內廢水處理設施，並納管至南崗工業區汙水處理廠，但是，廠內露天堆置大量廢容器，經大雨沖刷將廢容器中汙染物逕流至廠區地面，且未妥善收集處理，而溢流至廠區外雨水側排溝渠，產生白色泡沫廢水匯流至平山大排，違法事證明確，已違反《水汙染防治法》第18條暨水汙染防治措施及檢測申報管理辦法規定，將依法裁罰。

環保局長方信雄表示，工業區業者除應妥善收集處理廠內製程作業廢水外，務必管理好廠區內貯存堆置的原料及廢物料，並妥善收集處理廠區逕流廢（汙）水，避免因雨水沖刷逕流至廠外造成環境汙染，因而遭到重罰。民眾若發現汙染或業者偷排汙染行為，請撥打環保局公害陳情專線電話（0800）066666，或（049）2234685，環保局會立即派員前往查處，共同監督汙染行為，維護南投縣的居住生活環境。

(中時 )