工程師確診前趴趴走 林德福呼籲「防疫不能鬆懈」 20:332020/08/04 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 立委林德福今（4日）製作簡易的圖片提醒民眾防疫仍不能鬆懈。（林德福服務處提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 比利時籍工程師確診新冠肺炎前全台趴趴走引起民眾恐慌，立委林德福今（4日）製作簡易的圖片提醒民眾防疫仍不能鬆懈，要落實勤洗手、保持安全距離，不能讓防疫功虧一簣。 林德福指出，人多以及室內場所配戴口罩，並且保持1.5公尺社交安全距離，若有身體不適應在家休息，在全球接種有效疫苗前，都該做好個人衛生防護，一起保衛自我和家人健康。 (中時 ) #防疫 #林德福 #民眾 #安全距離 #距離 也許您會感興趣 寶島熱門新聞 400元台積買不起就買20元聯電？專家1句分析大驚 - 財經 羅霈穎養生卻猝逝 關鍵問題曝光後醫坦言：滿嚴重的 - 生活 羅霈穎床頭有「意妥明」 醫揭驚人發現：和10多年前案件有關 - 生活 羅霈穎「遺體凹折、雙腳發黑」 驚爆生前2疾病纏身 - 娛樂 許淑華論文涉抄襲 母校逢甲大學說話了 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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