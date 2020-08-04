比利時籍工程師確診新冠肺炎前全台趴趴走引起民眾恐慌，立委林德福今（4日）製作簡易的圖片提醒民眾防疫仍不能鬆懈，要落實勤洗手、保持安全距離，不能讓防疫功虧一簣。

林德福指出，人多以及室內場所配戴口罩，並且保持1.5公尺社交安全距離，若有身體不適應在家休息，在全球接種有效疫苗前，都該做好個人衛生防護，一起保衛自我和家人健康。

(中時 )