市議員吳顯森（右四）號召善心人士募得國中小裝設冷氣經費，台中市長盧秀燕（右五）出席捐贈儀式。（陳淑娥攝）

中央宣布2年內國中小全面裝設冷氣，由於天氣愈來愈熱，台中市議員吳顯森十分著急，不忍孩子還要等2年，特地號召大雅區善心人士募得近560餘萬元，將協助區內共計10所公立國中學全面裝設冷氣。台中市長盧秀燕4日出席捐贈儀式表示，希望能在暑假期間裝設完成，讓學生開學後能清涼、安心學習。

盧秀燕指出，中央明年開始要幫忙花兩年時間裝設冷氣，孩子還要熱那麼久，市府今年開始編預算還不夠，吳顯森跟他說「要自己來」，自己的子第自己顧，他與兒子吳呈賢號召公司行號、宗廟及各里長等善心人士，短短1個月募得近560萬元，這筆捐款是推動冷氣的最大筆款項，將利用暑假裝設，希望能趕在開學前完成。

吳顯森表示，看到小朋友在學校唸書唸到滿頭大汗，實在很心疼，由於市府財政拮据，要在短時間全面改善全市中小學學習環境實有困難，一定要中央協助，讓經費到位，希望藉由這次大雅區各界義舉，能儘速協助市府早日讓政策達標。

農田水利委員吳呈賢委員指出，政府要執行這項政策恐困難重重，所以提出建議由各校家長會主動募集，再結合所募集經費，按比例原則進行分配，各校所募金額均非常耀眼，合計240萬元；同時服務處亦協助向各界逐一拜訪，募集318萬元，協助大雅區10所國中小包括2所國中及8所國小全面裝設冷氣。

(中時 )