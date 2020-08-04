韓國第一天然美女金泰希在《張玉貞為愛而生》中首次挑戰古裝劇，與小6歲男星劉亞仁大談姊弟戀。劇中她為角色下苦功，學做針線活外更罕見大尺度演出，其中一場沐浴梳洗戲份裡面，金泰希脫衣解衫，濕身入浴，露出大片性感美背，配合即將獻身初夜的羞澀神情，十分引人遐想。金泰希甜美外表加上電力十足，劉亞仁不禁臣服在她魅力之下，自曝拍戲時會忍不住偷瞄金泰希。

金泰希劇中飾演張玉貞，原型為著名韓國歷史人物張禧嬪，其美貌傾國傾城，故事被多次改編成影視作品，金泰希是第9位飾演張禧嬪的女星，被封歷年來「最美張禧嬪」。劇中張玉貞雖出身卑微，但仍懷抱夢想，努力朝著「朝鮮第一服裝設計師」目標邁進，而金泰希本身是首爾大學服裝設計系的學霸，她透露求學歷程就是擇己所愛、永不放棄，和張玉貞性格恰好相似。

《張玉貞為愛而生》改編自同名歷史小說，由小說作者崔貞美擔任編劇，不同於傳統著重於後宮爭鬥與黨派傾軋的作品，以人性化視角剖析朝鮮當代奇女子張玉貞絢爛不凡的一生。金泰希飾演的張玉貞憑藉著智慧與計謀，逐步從針線房宮女晉升為嬪妃，獨占肅宗李焞的寵愛於一身，逐漸成為撼動朝鮮政局的關鍵人物。《張玉貞為愛而生》8月5日起每週一至週五晚間10點在中天娛樂台39頻道播出。

金泰希是第9位飾演張禧嬪的女星，被譽為是史上最美張禧嬪。（中天娛樂台提供）

金泰希飾演的張玉貞憑藉著智慧與計謀，逐步從針線房侍女晉升為嬪妃，並獨占肅宗李焞的寵愛於一身，逐漸成為撼動朝鮮政局的關鍵人物。（中天娛樂台提供）

(中時 )