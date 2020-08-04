北檢偵辦立委涉貪案，今日下午2點30分起裁定陸續出爐，蘇震清等3名立委繼續羈押，前立委徐永明以80萬交保。調查期間，徐永明辯稱，「200萬是政治獻金，沒有對價關係」，但遭檢方打臉，指他辦的公聽會不符規定，收取報酬也超過正常社會習俗，而他還遭到朝野立委一起砲轟。

《中天新聞》報導，因為幫忙爭奪SOGO經營權，徐永明召曾開公聽會，被爆因此收賄200萬。在調查過程中，徐永明跟檢方激辯三小時，稱200萬元是政治獻金，並無對價關係。但檢調認為，許永明召開的會議不符規定，性質恐屬協調會。

檢調還指出，依照《立法院職責行使法》，召開公聽會要由召委擔任主席，開會前五天要以書面送達出席人員，立院可對出席者酌發出席費，開完後10天提出報告供議案參考，但徐永明的會議沒照流程走，收取報酬200萬，也超過正常社會習俗。

近日有媒體向時代力量立委陳椒華問及此問題時，她均表示不回應，而代理主席邱顯智則未接電話。

徐永明雖搬出「政治獻金」為自己解套，但公聽會價碼卻意外曝光，還遭到朝野立委一起痛批。藍委李德維表示，「開一場公聽會可以賺200萬，我相信所有選民會覺得非常唾棄」；綠委鄭運鵬則開砲，「不要讓大家認為說，公聽會一定是有特定立場的，不過有些公聽會他擺明了就是有立場，是用來向政府施壓的，那個就要很謹慎去注意，道德訴求，罵別人的時候都很大聲啦，但是講到自己同樣的狀況的時候，自己的理由就更扯啦」；綠委許智傑也批評，「不是說公聽會就有代價，這是不對的想法」。

(中時新聞網)