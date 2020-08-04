資深藝人羅霈穎3日被發現猝逝在八德路的工作室內，享年59歲，據媒體報導，檢警發現，其床頭櫃上放有一包「意妥明」，目前已經送驗。對此，耕心療癒診所院長林耕新也有驚人發現，當初南迴搞軌案的死者就是用了過量的意妥明加上酒精。

林耕新稍早在臉書上發文透露消息，「南迴搞軌案是意妥明（Etumine），羅霈穎猝死也是意妥明」，但林耕新也在底下留言補充，Etumine基本上是安全的，比較擔心是混合用藥、過量使用、或配酒精服用，造成呼吸抑制，旁邊又沒人呼救，釀成意外。

2004年南迴搞軌案死者陳氏紅琛的死因就是因為意妥明和酒精混和中毒死亡。不過，羅霈穎的死因究竟是否與此藥物有關，還有待檢警的說明。

耕心療癒診所院長林耕新有驚人發現。（摘自林耕新臉書）

根據衛福部藥品查詢平台的資料顯示，意妥明可以治療焦慮恐慌、緊張失眠、以及急慢性思覺失調等症狀，但是服藥過量會產生低血壓、嗜睡甚至心律不整的副作用、嚴重可產生痙攣或者昏迷。

(中時新聞網)