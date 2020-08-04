「3D水幕光影秀」以台中港地貌、地標摩天輪為主題，持續表演到9月中。（MITSUI OUTLET PARK台中港提供／陳淑娥台中傳真）

為響應政府振興國內觀光旅遊，MITSUI OUTLET PARK台中港特別在暑假打造「3D水幕光影秀」，以台中港地貌、宇宙時空、遠古恐龍、海洋生物為主題，進行光與影投射在水幕與地面的創意演出，即日起至9月13日止每晚5場，歡迎民眾來一場視覺震撼饗宴。

MITSUI OUTLET PARK台中港表示，此次運用「3D立體光雕」技術，首次推出大型水幕，以台中港地貌、宇宙時空、遠古恐龍、海洋生物、地標摩天輪為主題，打造光與影投射在水幕與地面的創意演出，搭配燈光特效及新編配樂，跨越時空充分展現海洋新生命與台中港特色。

「3D水幕光影秀」已於8月1日正式登場，當天除了現場來賓冠蓋雲集外，也吸引許多民眾爭相觀看。哇！恐龍、海豚，還有摩天輪耶！現場水舞幕幕精彩，小朋友目不轉睛驚呼連連，大人們更是大飽眼耳福。

MITSUI OUTLET PARK台中港指出，這場精采「3D水幕光影秀」從8月1日至9月13日在北口面向台中港側上演，每天傍晚7點至9點，每日5場，每場約10分鐘，每30分鐘1場，以多層次絢麗聲光表現出「從宇宙到海洋」的壯闊旅程。

此外，現場還有期間限定的美食餐車，在飽覽震撼3D水幕光影秀同時，還能體驗日本夜遊屋台的類出國樂趣，歡迎民眾到台中港吹著海風乘涼，觀賞驚奇又驚艷的視覺演出。

(中時 )