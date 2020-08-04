電影中常出現的漂流荒島，在沙灘上畫下巨大「SOS」等待救援的情節，現實中真的發生。3名密克羅尼西亞水手漂留在一個偏遠的太平洋小島上，他們在沙灘畫出巨大的SOS信息，然後3天後，被經過的飛機成功發現。

衛報(The Guardian)報導，3人原本預計要從普盧瓦特環礁(Poluwat atolls)搭乘小舟到42公里外的普拉波環礁(Pulap atolls)，然而他們並沒有在預定時間抵達，美國關島當局於上週六發出協尋警報。

求助消息是往當地周邊各國一齊發出，澳洲的坎培拉號(HMASCanberra)兩棲突擊艦也接收到，當時坎培拉號正在澳洲和夏威夷之間，也派出直升機特別留意。

週日，一架來自坎培拉號的虎式攻擊直升機，在派克洛島（Pikelot Island）發現了巨大的SOS字樣，並且在靠近海灘上的地方，看的出來一個臨時建立的避難屋，於是直升機降落到小島，通知3名遇難者，他們已經被發現，救援立刻就來。2名飛行員也提供自己隨身攜帶的緊急食物和飲水。

從3人的描述得知，他們的小舟艇遇到風浪，無法朝原定航線行駛，最終小舟油料耗盡，被沖到西邊200公里的派克洛島。

坎培拉號艦長莫里森(Terry Morrison )說：「我們對於履行了救援任何地方的海上生命安全做出貢獻感到無比自豪，對於飛行員的專業精神感到相當驕傲。」

密克羅尼西亞的巡邏船，正航行到該島接載這3人。

類似事件在2016年8月28日也曾發生，美國海軍飛機在密克羅尼西亞東部法尤島(East Fayu )在，發現沙灘有巨大的SOS，之後派出直升機前往搜救，解救了受困1周的1對老夫妻。

西太平洋的密克羅尼西亞聯邦，由600多個小島組成，散佈在廣闊的海洋中。這次流落的派克洛島（Pikelot Island），不到半公里長，是一個小型珊瑚礁島，森林茂密，是海鳥群和海龜築巢地點的所在地，但是沒有人。

(中時新聞網)