第44屆金鼎獎得獎名單今（4）日公布，特別貢獻獎由城邦出版集團董事長何飛鵬獲得。評委認為，何飛鵬是走在時代尖端的成功出版人，務實掌握出版作為文化產業的性質與功能，力求創造利潤與文化理想之間的平衡。最重要的是，他具有寬闊視野和前瞻性眼光。

評審委員表示，何飛鵬從共同創辦《商業周刊》、《電腦家庭》、《數位時代》、成立「城邦出版集團」，直到今天仍在為臺灣數位出版而努力；而且何先生不只耕耘自己的產業，也投身臺灣整體出版環境的改善，協助同業一起成長。他也樂於分享，以「自慢」為名的十本經驗談，可以看出他如何自我修練，如何熱切盼望整個社會能向上、向善發展。

其他獎項方面，今年即將停刊的遠流出版社《科學少年》雜誌，再度獲得金鼎獎雜誌類兒童及少年類獎肯定。圖書類文學圖書獎得獎名單包含賴香吟《天亮之前的戀愛：日治台灣小說風景》、陳淑瑤《雲山》、林皎碧《名畫紀行：回到1929的公會堂》和陳思宏《鬼地方》。

非文學圖書獎得獎名單有洪震宇《風土經濟學：地方創生的21堂風土設計課》、胖胖樹（王瑞閔）《舌尖上的東協─東南亞美食與蔬果植物誌：既熟悉又陌生，那些悄然融入台灣土地的南洋植物與料理》、林逸帆等著《跨越世紀的信號：書信裡的台灣史（17-20世紀）》，以及行人文化實驗室《小島捕魚：台灣水邊的日常風景》。

兒童及少年圖書獎得獎名單包含黃一峯《怪咖動物偵探：城市野住客事件簿》、張友漁、林一先《江湖，還有人嗎？》、阿尼默《小輓：阿尼默漫畫集》和幾米的《但願有一天你會懂》。

文化部長李永得表示，本屆參賽內容多元豐富，創作題材由個人生命、社會生活、地方創生到國際議題；有橫向呈現當代文化者，也有縱向剖析歷史脈絡者；有感性描述、理性敘事與報導書寫，體現台灣出版題材選擇的多元、文化積累的深刻及呈現方式的豐富。

本屆金鼎獎計有1,300餘件作品報名，數量較去年增加，角逐包括雜誌類、圖書類、數位出版類及政府出版品類4大類組共20個獎項，計有28件作品脫穎而出，另有41件作品獲優良出版品推薦。完整獲獎名單詳見第44屆金鼎獎網站。

第44屆金鼎獎頒獎典禮於9月11日下午2時在台北文創大樓舉行。文化部也將加強推廣得獎作品，於名單公布後即展開相關活動。

(中時 )