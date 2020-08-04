藝人羅霈穎（本名羅碧玲）3日被友人發現陳屍家中，消息傳出震撼演藝圈，昔日挖掘她進演藝圈的知名電視製作人周遊4日受訪，回憶當時自己多在公共場合挖掘新人。羅霈穎早期是模特兒出身，姣好身材亮麗外型，周遊說當時羅和幾個小女生看到她，還問「欸這不是周遊嗎？」，周遊見她們活潑可愛，問她們要不要演戲，其中最活潑的羅霈穎問「可以嗎？」開啟演藝圈之路。

1980年羅霈穎被周遊相中踏入演藝圈，在華視單元劇《神勇嬌娃》演出，周遊也曝光羅霈穎早期照片，她透露，當時台灣首部警匪電視劇《天眼》很紅，因此做了《神勇嬌娃》這部戲，希望能打造出「霹靂嬌娃」，找了羅霈穎等5位女新人演員，帶去給警界高階女警官湯明珠受訓，包括擒拿等技術，「她（羅霈穎）滿認真的，是五個人裡最活潑，大剌剌的，雖然19歲而已，但像個大姐」。接後羅演出《媽媽·吉利·小叮噹》等戲劇，名氣也逐漸高漲，轉往走秀、綜藝節目發展。

周遊4日出面談羅霈穎。（實習記者陳葳倫攝）

周遊感嘆，當時羅霈穎很清新、純潔，但講話就是大喇喇，時常跟她說「妳講話不要這樣，得罪人都不知道」。周遊老公李朝永在旁補充「她新人時期時，忘詞就會跟導演撒嬌，說對不起」，周遊也透露「羅碧玲工作態度滿認真」。周遊和老公李朝永2年前舉辦紅寶石婚禮，當時也找羅霈穎當伴娘，原本24日即將過83歲生日，邀請名單也有羅霈穎，沒想到就這樣走了，「昨天等新聞到凌晨四點多，很難過」。

(中時 )