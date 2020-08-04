長笛家楊智越（左起）、鋼琴家陳禹如、小提琴家白宇捷，將同台演奏巴哈為長笛、小提琴及鍵盤而作的協奏曲。（新象提供）

大作曲家巴哈所處的年代，咖啡館是文人雅士聚集的場所，巴哈自己也在咖啡館完成不少作品，指揮家廖嘉弘近期規劃3場咖啡音樂會，帶觀眾重返巴哈年代，在咖啡香中感受音樂氣氛。

廖嘉弘表示，音樂脫離不了社會文化，「把當時巴哈寫作的咖啡館氣氛，和音樂演奏結合在一起，音樂配下午茶，這樣的精神層次，不只是音樂而以，而是社會裡還有更多美好的事情正在發生。」

鋼琴家葉綠娜表示，巴哈寫作的咖啡館位於萊比錫，名為齊瑪曼咖啡館（Cafe Zimmermann），「巴哈當時的傳統是每周五晚間8點到10點，咖啡館老闆提供場地，當天現場有哪些音樂家，就以現有的組合演奏。」

葉綠娜表示，巴哈當時完成的7首鍵盤協首曲，每一首都是從其他曲子的素材，加以改編，「他很厲害，雖然是改編曲，但每一首聽起來都像是原創。」葉綠娜表示，德國當時的咖啡文化沙龍氣氛，是常民生活，並非貴族聽音樂。

此外，由於巴哈搬到萊比錫，是希望提供兒子更好的音樂學習環境，葉綠娜表示，「他為兒子作了二重、三重、四重協奏曲，在咖啡館作曲、演奏，老闆會付他薪水，加上教堂工作，以及在大學任教，教授拉丁文、聲樂，是很多產又忙碌的作曲家。」

巴哈咖啡音樂會，將於8月7日在世紀音樂基金會演奏廳、8月14日在台北史坦威鋼琴中心登場。此外，還有兩場向巴哈致敬音樂會，將於8月18日、19日，在台北國家音樂廳演出。

(中時 )