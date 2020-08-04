日本防衛大臣河野太郎4日在記者會上針對中國公務船連續111天航行在釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）周邊海域一事表示，「必要的情況下，自衛隊將與海上保安廳合作，切實採取行動。」

有關「在發生怎樣的情況下，自衛隊會展開行動？」之提問，河野並沒有正面回答，僅表示，「具體不便透露」。他也強調，基本上將由海保負責因應。

海上保安廳自今年4月14日起至8月2日連續111天在釣魚台周邊海域發現中國公務船，打破2012年9月日本將釣魚台國有化之後航行日數最長的紀錄。

(中時新聞網)