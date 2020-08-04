日防相稱必要時將採取捍衛釣魚台海域的行動 21:082020/08/04 中時新聞網 黃菁菁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 日本防衛大臣河野太郎4日在記者會上針對中國公務船連續111天航行在釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）周邊海域一事表示，「必要的情況下，自衛隊將與海上保安廳合作，切實採取行動。」(美聯社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本防衛大臣河野太郎4日在記者會上針對中國公務船連續111天航行在釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）周邊海域一事表示，「必要的情況下，自衛隊將與海上保安廳合作，切實採取行動。」 有關「在發生怎樣的情況下，自衛隊會展開行動？」之提問，河野並沒有正面回答，僅表示，「具體不便透露」。他也強調，基本上將由海保負責因應。 海上保安廳自今年4月14日起至8月2日連續111天在釣魚台周邊海域發現中國公務船，打破2012年9月日本將釣魚台國有化之後航行日數最長的紀錄。 (中時新聞網) #中國 #公務船 #釣魚台 #日本 #國有化 #河野太郎 #防衛大臣 也許您會感興趣 推薦閱讀 日防衛相談新版白皮書：必須掌握大陸擴軍意圖 22:112020/07/14 國際 陸要求日漁船 禁駛入釣魚台領海 04:102020/07/21 兩岸要聞 國際熱門新聞 印度確診病例持續飆升 連續6天超過5萬例 - 國際 水手漂流荒島 畫SOS成功引來直升機救援 - 國際 日防相稱必要時將採取捍衛釣魚台海域的行動 - 國際 特斯拉會笑 紐西蘭嘗試無導線電力傳輸 - 科技 南韓執政黨討論會預測川普連任機率高 理由竟是拜登癡呆 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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