農委會牛結節疹(LSD)緊急應變小組表示，自7月23日至今日共13天，農委會防檢局協調台灣本島各獸醫大學及地方防疫單位計41人之疫苗注射隊，今(4)日已完成金門縣所有健康牛隻注射牛結節疹疫苗，並同時進行該等牛場病媒防治及消毒輔導。

農委會動植物防疫檢疫局表示，世界動物衛生組織(OIE)專家建議防治牛結節疹最佳方式為施打牛結節疹疫苗，在各單位包括跨部會合作與分工及國際合作之通力協助下，今日已完成所有健康牛隻注射牛結節疹疫苗，共完成472場、6342頭牛隻疫苗注射，各鄉鎮累計執行情形分別為金湖鎮107場2581頭、金城鎮74場750頭、金寧鄉136場1308頭、金沙鎮111場1534頭及烈嶼鄉44場169頭。

另外今日無新增案例場，亦無新增疑患牛隻，累計案例及疑似案例牛場仍維持50場。

防檢局說明，本次疫苗注射工作期間，在台灣本島支援41名之注射隊、金門縣動植物防疫所動員20名及防檢局2名，共63名人力，合計出勤2772人次，使用牛結節疹疫苗281瓶(25劑／瓶)、防護衣物2800件、注射器375支(滅菌後重覆使用)、針頭7208支(部分用於製作吹箭)、吹箭1533支、消毒水20桶(5公斤／桶）及黏蟲板1700片等物資之支援下，使該縣所有健康牛隻獲得保護，迅速控制住疫情。

農委會呼籲，養牛場的蚊蠅防治策略以環境管理、物理防治為主，基本原則在於牛場保持環境乾燥，以降低蚊蠅孳生機率，清除雜物降低環境濕度與蚊蠅躲藏機率，定期除草降低成蟲棲息場所，如果能做到這些管理措施，將大幅降低蟲媒傳染病爆發風險。

另外亦可針對蚊蠅的生活習性，吊掛足量捕蚊燈、設置黏蟲板、黏蟲繩、捕蠅籠等燈光或陷阱誘捕成蟲，減少牛隻被叮咬的機會。

(中時 )