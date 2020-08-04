副縣長陳正昇（中），與觀光產業龍頭，展示刮刮樂。（廖志晃攝）

溪頭米堤大飯店地瓜蛋糕，曾獲經濟部評鑑金品獎。（廖志晃攝）

茶二指故事館，可體驗好茶的韻味。（廖志晃攝）

漫遊中興新村，感受悠閒氣氛，品嘗在地好滋味。（廖志晃攝）

探訪原鄉部落，體驗原住民文化與傳統。（廖志晃攝）

搶攻振興三倍券商機，南投縣政府推出「南投觀光玩起來」方案，即日起舉辦全台時間最長、為期6個月的消費抽獎活動，即時刮刮樂中獎率高達50％，還有登錄發票抽汽車等大獎；9月7日起到南投住一晚，就送經典小旅行等優惠。

南投縣副縣長陳正昇，4日與南投縣旅館公會理事長林志穎、南投縣觀光產業聯盟理事長魏振宇、台灣民宿協會理事長彭成裕、南投縣觀光協會理事長茆晉詳及北港溪溫泉觀光發展協會理事長李浩瑋等人，聯袂啟動「南投觀光玩起來」；陳正昇表示，振興三倍券上路後，縣府結合縣內觀光旅宿業者，提供各種優惠，還可搭配升級版「中台灣好玩卡」，玩遍經典景點。

「南投觀光玩起來」共有4款消費方案，在縣內單筆消費滿500元，即可上網登錄發票獲得抽獎序號；9月至12月間，單月抽出GOGORO電動機車，雙月加碼抽TOYOTA VIOS 1.5汽車，每月抽Switch與時尚家電，總價值超過百萬元。

南投縣獨步全台推出的即時刮刮樂，自8月24日起，到指定合作店家消費滿200元，並出示南投合法旅宿憑證，即可兌換刮刮卡，獎項包括五星級飯店雙人住宿折價券、福袋等，中獎機率高達50％，限量發行5萬張，民眾可在溪部好呆庄丶妮娜巧克力夢想城堡、18度C巧克力工房丶茶二指故事館、果寶生技、南投稅務出張所、皂腳工坊、華秝農場茶油故事館、金都餐廳、貞藏茶坊、草屯商圈消費兌換，更多詳細兌換地點將會於8月24日於網站上公布。

9月7日起，推出「南投好好玩送趣玩券」，加入南投好好玩網站會員，即可獲得趣玩券，可折抵商品或景點門票50元。「住宿送經典小旅行」則是在南投住宿一晚，就送經典小旅行，6條路線任選，採事前線上報名，每周五六日出發。

觀光處即日起開放77組情侶，報名七夕情人節免費遊雙龍瀑布七彩吊橋；此外，縣府將陸續舉辦「日月潭萬人泳渡」（9／27）、「南投世界茶業博覽會」（10／9-10／18）、「南投巧克力咖啡節」 （10／1-10／4）、「南投街舞比賽」以及「南投星空季」等活動；10月1日將邀請長榮交響樂團到中興新村表演，舉辦全台最大型的賞月晚會。

(中時 )