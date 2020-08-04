侯怡君童年追星被打槍 羅霈穎豪氣解圍「我幫妳簽名」 21:002020/08/04 中時 許政榆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 羅霈穎3日被友人發現陳屍家中，消息震驚演藝圈，侯怡君今拍攝《多情城市》，看到羅姐過世新聞非常震驚，回憶起兩人多年前往事，忍不住落下淚水。 侯怡君說，國小三年級時，有次在鄉下老家遇到藝人表演，她興奮地拿著簽名本要簽名，一位女藝人問「你知道我是誰嗎？ 如果不認識幹嘛給我簽名呢？」，這時候有一個豪爽的聲音說「來！妹妹我幫你簽名！」，侯怡君記得那時候羅姊就寫了「羅璧玲」，讓她非常感動也記到現在，兩人後來在綜藝節目遇到，她提到這件事情時羅姊都忘記了。 (中時 ) #侯怡君 #羅霈穎 也許您會感興趣 娛樂熱門新聞 羅霈穎「遺體凹折、雙腳發黑」 驚爆生前2疾病纏身 - 娛樂 最強G奶女偶像摩鐵激戰前男友被抓姦 老公含淚原諒她 - 娛樂 羅霈穎被神明警告不信邪 生前用藥習慣曝光 - 娛樂 女兒為愛殉情 應采靈看淡生死：骨灰丟臭水溝 - 娛樂 《古惑仔》烏鴉息影6年近況曝光 57歲張耀揚暖舉被讚爆 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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