羅霈穎3日被友人發現陳屍家中，消息震驚演藝圈，侯怡君今拍攝《多情城市》，看到羅姐過世新聞非常震驚，回憶起兩人多年前往事，忍不住落下淚水。

侯怡君說，國小三年級時，有次在鄉下老家遇到藝人表演，她興奮地拿著簽名本要簽名，一位女藝人問「你知道我是誰嗎？ 如果不認識幹嘛給我簽名呢？」，這時候有一個豪爽的聲音說「來！妹妹我幫你簽名！」，侯怡君記得那時候羅姊就寫了「羅璧玲」，讓她非常感動也記到現在，兩人後來在綜藝節目遇到，她提到這件事情時羅姊都忘記了。

(中時 )