行政院長蘇貞昌今天主持「中央災害防救會報」，蘇揆表示，近來發生非洲豬瘟及金門牛結節疹等事件，農委會、防檢局、海關應嚴守國境且保護本土種，讓原生本土種能延續留長，要如同防治非洲豬瘟一樣，要人給人，要錢給錢，一定要立刻處理，不能分期。

牛結節疹在歐洲、亞洲分別傳出疫情，金門上月也發現相關案例。蘇揆今天聽取農委會「因應全球化動植物疫災前瞻作為」報告後指出，「最好的國防還是在心防，最好的防治還是在每個人的警覺」。全球化之後，人員來往頻繁，載具互動多，動植物疫災已不可避免，且無法預料何時發生，請農委會、防檢局一定要做最好的防治措施，隨時警惕。

蘇揆進一步指出，近來發生非洲豬瘟及金門牛結節診等事件，農委會、防檢局、海關應嚴守國境且保護本土種，讓原生本土種能延續留長，這方面要如同防治非洲豬瘟一樣，要人給人，要錢給錢，一定要立刻處理，不能分期；中央、地方全力合作，全國同步、一次將問題解決。院長也特別責成農委會做好防治工作，不要讓全球化的動植物疫災進到台灣來。

蘇揆也以20年前八掌溪事件促使「行政院國家搜救指揮中心」成立，以及他參觀「九二一地震教育園區」為例表示，他一直強調「有政府、會做事」，政府只有一個，部會應該合作，請相關部會就平日業管業務，思考如何讓國人有機會瞭解災害防救、避險避災、減輕損害等知識，並落實在教育及生活上，甚至在推動各項業務中建置理念，讓防災效果得到更大發揮。

蘇揆在聽取交通部報告「智慧航安及立體救援應變精進策略」後則說，台灣在全世界算是防災很先進的國家，很多事情與各國相比毫不遜色，包括這次防疫，我們也被譽為世界第一。但因為台灣所處環境天災地變頻繁，因此應好好思考不足之處，這不只可救國人，當災害來臨時，甚至還可以救別人，就如這次我國用口罩救世界很多國家一樣。

(中時 )