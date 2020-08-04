壽險業很燒錢。保險局4日公布，到2020年7月底，壽險業現金增資及盈餘轉增資共達279億元，而從2016年到今年，壽險業共現增及盈轉增近2,662元，若加計近五年發行次順位債券，總增資金額達4,707億元，但同時間，壽險業被金管會核准發出的現金股利僅近581億元，今年更只有32.6億元。

也就是說壽險業的大股東背負著龐大的增資壓力，但能享受的現金股利卻極微薄，五年合計全業界一股還分不到1元現金股利。

雖然壽險業近年獲利頻創新高，2019年稅後賺1,459億元，今年上半年獲利即約千億元。若看2015年到2019年，壽險業獲利近新台幣5,888億元，但壽險業大股東實際能拿回的現金股利只有581億元，不到10％的配息率。

主要是金管會考量壽險業在2026年即將要接軌大魔王會計IFRS 17，近期也已宣布會同時採用新的清償能力指標ICS 2.0，保單的負債面要採公允價值計算，有些公司可能會出現不小的財務缺口，甚至有增資壓力，所以獲利要盡可能留在帳上，不要輕言分配。

所以壽險公司若要分配現金股利，必須先計算是否有準備金缺口，再向金管會申請，獲准才能宣布配發現金股利。

第二是金管會認為壽險業的投資應與負債匹配，如賣一張30年期的保單，最好投資30年的債券，鎖住利率風險，但壽險公司有時為了向股東交待，會在債市、股市裡殺進殺出，不斷實現資本利得，金管會即要求實現未到期的債券，獲利要分未到期的年限認列，即賣10年後才到期的債券，雖然賺了100億元，但一年只能認10億元獲利，能分配的金額也變少。

(工商 )