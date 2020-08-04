媒體報導，KASB參與中油公司辦理的「高雄煉油廠五輕組等六座工場拆售工作」採購案，因中油公司不願提供2014年歲修報告，KASB透過訴訟與工程會調解仍無法取得，工程會4日澄清表示這是誤解，KASB向工程會申請調解的請求事項為押標金的返還。
工程會表示，中油公司就此一採購案在2019年3月14日決標予KASB，同日即發出決標通知書，通知KASB須於2019年3月29日前繳交履約保證金，後中油公司因KASB經函催後仍未依限繳納履約保證金，及未於2019年5月6日前完成契約簽署，故通知KASB依投標須知規定不發還押標金。
工程會指出，就此部分KASB向工程會申訴會申請調解請求發還押標金新台幣2,500萬元，惟經調解後調解不成立。
另外，中油公司認KASB有採購法第101條第1項第7款「得標後無正當理由而不訂約者」情事，將予以停權，經工程會申訴會審議結果，駁回KASB申訴；嗣KASB提起行政訴訟，經高雄高等行政法院駁回敗訴後，提起上訴，目前在最高行政法院審理中。
(工商 )
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