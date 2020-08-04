勞動部3日修正營造業聘僱外籍移工規定，將公共工程進用外籍移工的金額門檻由現行10億元調降至1億元。工程會4日表示感謝，強調此一修正對於加速推動公共工程有直接正面效益，可提升經濟成長，並間接帶動關聯產業發展及提升國人就業。

同時為保障國內營造業勞工，工程會指出，將持續強化本國勞工的技術培訓與推動營建自動化等配套措施。

工程會指出，營造業屬於國家經濟發展的火車頭產業，業界曾多次反映基層勞工短缺問題亟需解決，缺工現象亦為公共工程流標及進度落後之原因之一。以去（108）年為例，因缺工導致公共工程流標及進度落後的影響金額達198.41億元，影響經濟成長率0.11％，直接影響約3萬名勞工的就業機會，且間接影響的材料設備關聯產業約162萬人。

工程會說，109年度列管公共建設及前瞻基礎建設計畫總金額約4,591億元；另依加速推動公共建設的政策需求，各部會可加速推動總金額約1,911億元，國內公共建設的勞工需求總量相當龐大。本次修正規定推估可新增約2,000餘名移工，有助於加速推動公共工程，帶動相關上下游產業鏈發展，並於公共建設完成後創造新一波的本勞就業機會及提升經濟成長。

另外，工程會補充，營造業缺工問題不能長期依賴外籍營造工來解決，本國勞工培育及技術養成才是產業永續發展的基石。為保障國內勞工就業，工程會將持續和內政部合作，強化本勞的技術培訓及人才養成，並推動營建自動化等配套措施，以減少營造產業對於基礎勞動力的需求。

(工商 )