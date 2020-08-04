民進黨立委蘇震清、國民黨立委廖國棟與陳超明3人，因涉貪今晚被關押入台北看守所，3人稍早已陸續抵所，正在檢身程序，褪去立委光環，換上囚服入住台北看守所忠舍、孝三舍，對比昔日光環顯得諷刺；據了解，3人入住時神情疲憊、態度平靜，沒有特別的要求，用完膳後將直接休息，為接下來的法律攻防展開長期抗戰。

歷經馬拉松的庭訊和折騰，3人今晚在囚車接送下移送台北看守所關押，入住前所方先展開新收調查，確認3人身體狀況，並了解是否患有慢性病等症狀，若有的話，則允准攜帶血壓藥、頭痛藥等處方籤入所。

3人晚間8時陸續抵達北所，首日晚餐餐單為「筍絲炒肉絲、紅燒肉羹、炒小黃瓜、酸辣湯」，由於收容人固定5點開始用晚膳，3人入所時晚餐時間已結束，所方特別準備1人1個便當，提供新收的收容人果腹，用完餐後洗完澡即可就寢。

據了解，3人分別入住不同舍房，每房約2至3名收容人，由於立委涉貪案情節重大，所方特別安排涉案單純的室友同住，有可能是一般詐欺犯、或是一般毒品慣犯，盡量避開幫派份子或涉及貪瀆案的嫌犯。

近期天氣每每突破35度，因北所舍房沒有配備冷氣，炎炎夏日，3人只能靠所內電扇消暑，未來每天都得在上午6點50分起床點名，除上午放封與中午休息時間，其餘時間只能在舍房內與室友互動。

也因為入住禁見房，所方為了不讓他們接觸其他人，不會下工廠工作，平常沒事只能待在舍房內，無法會客，但能夠聲請律見，為接下來長期的法律攻防抗戰。

(中時 )