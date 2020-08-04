據共同社報導，日本首相安倍晉三4日在官邸會見自民黨飛彈防禦討論小組主席、前防衛相小野寺五典，接受了包括擁有「對敵基地攻擊能力」在內要求提升威懾力的建議案。安倍明確表示「將堅守國民的生命與和平的生活」。之後他對媒體稱：「打算採納建議案，提出新的方向並迅速實行。」

安倍政府當天在官邸召開國家安全保障會議（NSC），圍繞彈道飛彈應對方法展開正式討論，計劃9月底給出方向。NSC出席者除安倍外，還包括副首相兼財務相麻生太郎、外相茂木敏充、防衛相河野太郎和官房長官菅義偉。

7月31日，自民黨在黨總部召開國防小組與安全保障調查會的聯席會議，通過了由黨內飛彈防禦討論小組彙總的包含擁有「對敵基地攻擊能力」的建議案。建議案迴避「對敵基地攻擊能力」這一直接表述，就「在憲法範圍內遵守國際法，同時基於專守防衛理念，在對方疆域內攔截彈道飛彈等能力」強調了必要性。

建議案指出，放棄陸上部署型飛彈攔截系統「陸基神盾」計劃後，探討確保替代功能是當務之急。同時還要求，在維持自衛隊和美軍基本職責分擔的基礎上，與美方密切磋商以提升日美同盟整體的威懾力與應對力。

小野寺4日提交建議案後對媒體表示：「隨著飛彈技術的提升，為保衛我國而迫不得已的情況下，有必要在對方領土、領空內阻止飛彈。」安倍政府之所以考慮在9月底彙總討論，是為了趕上2021年度預算申請的截止時間。此舉意在盡量避免飛彈防禦出現空白。

所謂對敵基地攻擊，指的是在敵方發射飛彈之前就摧毀其發射場，其實就是先發制人攻擊。6月25日，防衛相河野太郎被問到放棄部署「陸基神盾」計畫，是否意味著想獲得先發制人攻擊能力的問題時，他表示，不排除各種可能性，靜待執政黨自民黨研議結果。

對於擁有該攻擊能力，不少看法擔心會脫離日本作為國策的專守防衛原則。日本政府的見解則是，即使按《日本國憲法》第9條也可對敵方基地進行攻擊。這是基於1956年時任首相鳩山一郎的答辯。鳩山當時指出「我認為憲法的宗旨不是坐以待斃」

(中時 )