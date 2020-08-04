華新麗華第二季及上半年獲利雙雙報喜，今（4）日董事會決議再度實施庫藏股，預計從5日起至10月4日買回6萬張自家股票，每股買回價格區間11.50～17.50元，股價低於區間價格下限仍可繼續買回，占已發行股數1.8％。

華新4月13日起實施庫藏股，短短10天買回4萬張自家股票，佔已發行股份1.20％，華新董事會決議註銷股份，訂8月5日為減資基準日。

華新大陸江蘇常熟及山東煙台兩地不鏽鋼廠第二季轉虧為盈，電力線纜獲利穩定，認列大陸南京華新城D地塊第3期璟園住宅建案營收人民幣10億元，處分利益近人民幣3億元，認列華新科及華邦電等投資事業獲利回升，使得華新第二季EPS從去年同期0.48元回升至0.87元；上半年EPS也由去年同期0.64元增加至0.9元。

華新4日舉行法說會，法人關注華新是否再度實施庫藏股，當時華新董事會已同意為自家股票護盤，決議再度實施庫藏股，5日起至10月4日買6萬張自家股票，每股買回價格區間11.50～17.50元，股價低於區間價格下限仍可繼續買回，占已發行股數1.8％。

華新當時尚未將買回庫藏股上傳重訊，主持法說會的華新幕僚長潘思如僅表示，華新會依據國際金融情勢、市況、市場行情及資金運用情況，不排除再次實施庫藏股的可能性。

(工商 )