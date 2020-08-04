新冠肺炎衝擊下，國人繳稅期延長，導致2020年6月刷卡金大縮水！金管會銀行局4日公布最新信用卡統計，國人6月刷卡金額僅2,371億元，較去年6月的3,282億元少了911億元、年減27.8％銀行局指出，歷年雖然6月刷卡金都會是當年最高，尤其去年6月還創史上新高，但今年受到疫情影響，繳稅期延後到7月，是今年6月刷卡金銳減主因。

為因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情，財政部將2020年度綜合所得稅及營利事業所得稅結算申報及繳納期間，由原本109年5月1日至6月1日，展延為5月1日至6月30日，少了稅款入帳效應衝擊國人6月刷卡金額創下近6年來新低紀錄。

金管會銀行局局統計，2020年6月信用卡簽帳金額2,371億元，雖較5月增加224億元，但較去年同期卻大縮水。銀行局副局長林志吉表示，過去每年6月都是當年刷卡金最高的月份，主要是刷卡繳稅入帳因素，但今年因疫情關係繳稅期限從5月底改成6月底，因此繳稅的遞延入帳效果應該會在7月顯現。

受到新冠肺炎疫情衝擊消費力，各項出國旅遊、零售、百貨消費都終止，今年4月信用卡單月刷卡交易金額僅2,062億元，較去年同期衰退20％，創下近11年來最大減幅，是金融海嘯以來最慘，5月信用卡刷卡金額近2,147億元，雖從4月「谷底」回升，單月增84億元，但仍比去年同期少了532億元，衰退幅度逾19％，創下近四年最慘5月。

就個別發卡銀行來看，6月「刷卡王」再度由玉山銀行拿下，刷卡金額達402.57億元，國泰世華銀行則以2.13億元之差排名第二、中信銀近326億元排名第三。

銀行局也公布電子支付成長狀況。截至6月底為止，電子支付使用人數已正式突破900萬人大關、達到903萬人，較上月增加38萬人，其中6月代收付實質交易款項金額45.7億元，較去年同期成長34.02％。

(工商 )