國發基金執秘蘇來守今（4）日傍晚澄清，有關台北市議員游淑慧於臉書上指立委蘇震清投資郡宏光電、華元生活科技兩家公司，很巧合的國發基金也有投資，這一說法並非事實，有些誤解，國發基金並未與蘇震清共同投資。

國發基金發布新聞稿指出：「郡宏光電公司前曾於108年2月申請國發基金創新轉型基金參與投資，惟國發基金投資評估審議委員會並未通過該公司投資申請案，有議員指控國發基金注資郡宏光電公司一事，實屬不實指控。」

針對華元生活科技的部分，國發基金也澄清指出，華元生活科技公司投資案係由民間大亞創業投資公司經過內部投資評估程序，決議以自有資金參與投資1,110萬元後，申請經濟部工業局辦理之「加強投資策略性製造業實施方案」，審查通過後於106年11月搭配投資1,110萬元。

國發基金強調：「該方案之經費由國發基金匡列預算支應，投資過程經過完整評估審議程序，投資後並於106年第四季季報將該方案投資情形公告於國發基金網站。就當時股權資料顯示，投資時蘇震清委員並非華元生活科技公司股東，該方案參與投資華元生活科技公司與蘇震清委員無關。」

蘇來守強調，國發基金針對前來申請的投資案，有投評小組嚴格把關，投評小組是由產、官、學、研各方面專家組成，依其專業審查，最後須過半數出席，出席的三分之二、或半數投票同意才會投資，任何施壓是使不上力的。

(工商 )