字節跳動創辦人兼行政總裁張一鳴4日再次致函員工，籲不要在意短期損譽，要耐心做好正確的事，指在強制TikTok美國業務出售給美國公司一事上，對方真正目的是希望全面的封禁。

微軟目前正與字節跳動就收購TikTok美國業務進行談判，美國總統川普指出，若9月15日前未完成，將封鎖TikTok。

香港信報報導，寫給中國員工的信中，張一鳴提到，問題焦點根本不是美國境外投資委員會（CFIUS）以併購危害國家安全為由，強制TikTok美國業務出售給美國公司，這雖然不合理，但仍然是在法律的程序裡，作為企業必須遵守法律別無選擇，但這不是對方的目的，甚至是對方不希望看到，其真正目的是希望全面的封禁以及更多，「複雜的事情在一定時期並不適合在公共環境中說。」

在信中，張一鳴還提到，在美國等部分國家，有一些政客全面攻擊中國和中國企業，至少在短期內形成一定的氛圍，並預計未來有更多的困難。

(工商 )