台灣各銀行在投資與採用新金融科技方面的能力，出現截然不同的現象，已在金融科技創新園區（FinTechSpace）進駐的銀行或機構，紛紛設立「企業實驗室」，在園區對接金融科技新創公司進行實證模擬，首波成果已然浮現，委辦單位資策會今（4）日表示，九大項創新實證主題預計將於年底進行發表。

目前已知將發表成果的業者及其實證項目，包括上海商銀-「Cloud Bank創新實驗室」，中國信託金控-「創新數據應用實驗室」，台灣微軟-「Intelligent Banking實驗室」，永豐金控-「開放創新APIs實驗室」，國泰金控-「區塊鏈創新金融實驗室」，遠東商銀-「雙 B 實驗室 BaaP by Bankee社群銀行」，，悠遊卡公司-「無現生活創新實驗室」，以及兩家純網銀業者將來銀行-「跨域金融實驗室」，和LINE Bank-「Life on LINE實驗室」。

金管會為推動國內金融科技發展，指示金融總會設立國內第一座聚焦金融科技產業生態的實體共創空間「金融科技創新園區FinTechSpace」，並委託資策會負責維運，以園區的「企業實驗室」作為跨機構共創的實驗場域，今年強化五大系統性輔導模組，從創新實證輔導、種子人員培訓、國際經驗傳承、跨域共創實證、亮點發展推廣，介接園區監理門診、數位沙盒等場域限定服務，一站式輔導金融機構推出市場首發亮點服務。

金融總會表示，未來金融業跟科技業者間關係，會比以往更加密切，如可以利用銀行基礎設施及既有資源，結合金融科技業者技術輔助，進行雙向合作，可協助金融業創造出更多創新金融商品，讓整個金融市場更加蓬勃發展。

(工商 )