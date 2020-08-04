台中市地政局區段徵收配餘地標售案今（4）日開標，精華土地都聚焦在北屯機捷特區，共釋出13筆標號、吸引5封標單，合計脫標52.3億元！其中，豐邑機構砸下逾21億元、搶標3筆特商區共2,895坪土地，每坪均價約73萬元；登陽建設豪砸逾30億元、搶標3塊商二區土地，合併面積3,155坪，每坪單價逾95萬元，再度創下機捷特區土地成交記錄！

值得一提的是，北屯機捷特區土地自2013年底重劃完成時，每坪單價不到30萬元；不料，隨著重大投資、交通建設等利多話題不斷，每年平均以兩成的幅度上漲，一路狂飆至今已逼近百萬大關！區域最早登場的案子如「總太織築」，當年均價僅20初頭萬，如今預售新案價格都已突破3字頭，而且買氣熱絡。

立智公關經理陳秋娟表示，北屯機捷特區受惠台鐵高架化、台74線加持，捷運綠線年底也即將通車，交通路網逐步完善；此外，包括台中巨蛋、漢神百貨、美商好市多、「市31」BOT案等商場投資議題不斷，後續還會有「家樂福」等商場進駐，機捷特區的發展潛力吸引包括精銳、登陽、鉅虹、惠宇、鉅陞等數十家建商插旗推案，目前線上更有逾30個案子拚場，盛況空前！

其中，「櫻花巨人」產品規畫26～58坪，總戶數309戶，每坪開價27萬～31萬元；「富宇峰景」規畫22～35坪，總戶數252戶，開價29萬～32萬元；「鉅陞敦富花園」規畫18～43坪、2～4房，打造ALL IN ONE全方位整合建築服務，深受首購族青睞，熱銷逾八成。

此外，「華太怡居」基地位於敦富六街與南興路口，擁G0、G3雙鐵共構及三面臨路優勢，格局坪數規畫3房36坪、4房46坪，銷售已破九成，每坪開價26萬～30萬元；在機捷特區推出多案的鉅虹、惠宇，下半年分別在敦富六街及南興路都有新案將推出。

另外，單元十二則以即將進場的精銳建設新案最受矚目，基地位在旱溪西路三段與南興東路口，規畫3～4房產品；雋業建設「U雋」案進場短短兩個月，銷售突破九成，成交均價更一舉站上30萬元；「漢宇琢森」以高標規格打造15樓3至4房的宜居宅，開價31萬～34萬元。

(工商 )