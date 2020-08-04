吳克群時隔近4年，將在8月7日推出新專輯《你說 我聽著呢》，近來有眼尖粉絲發現吳克群瘦身有成，今年40歲的他，得意笑說：「最近對自己瘦身真的是蠻開心的，剪了短髮又瘦身了，有一點點真的回到十年前，《沒關係》那張專輯的時候。」在體態上似乎逆齡成長。

他今年適逢出道20週年，憶起剛出道時，「第一張2000年的專輯是非常緊張的，無法相信一切是真的」，如今他心態放鬆許多，這次新作品花了1年來籌備，用一連串聲音、影像、網絡等，把人聲故事化作成創作，他更在滿檔的通告中，像是空中飛人，來往各地完成多支MV與數十支訪談影片，該專輯代表吳克群「里程數最高的作品」。

對於推出新作，他直言沒壓力，「只希望專輯傳達的意念能夠讓大家真的有感受，能夠讓大家開啟去細聽彼此的想法。」新專輯製作期間，遇到新冠肺炎疫情爆發，吳克群用正向態度面對，「停擺了大概3個月，無論如何大家身體健康、一起度過這個疫情才是最重要，哪怕是現在也希望所有人不要放鬆。」

此外，吳克群近期推出新輯，粉絲頻敲碗現場演出，他賣關子：「直播形式的演唱是有可能的，現場的演出還在思考，因為會避免疫情這個問題，我們還是要小心，大家的安全最重。」

吳克群花1年用心籌備新專輯《你說 我聽著呢》。（何樂音樂提供）

吳克群花1年用心籌備新專輯《你說 我聽著呢》。（何樂音樂提供）

(中時 )