韓國中央災難安全對策本部週二表示，連續42天的降雨，造成韓國多處受災，包括山崩、土石流與洪水，已造成13人死亡、7人受傷、13人失踪，災民1025人，受災規模還在持續擴大。

韓聯社報導，韓國今年的梅雨季節比往年都長，遭遇7年以來最長的鋒面，過長的降雨，致使各地都有災情，受損設施累計到2958處，其中1483處私人設施，和1475處公共設施。公共設施當中，以公路及橋樑和鐵路的損失較大，分別是橋樑728處和鐵路403處。現在各地工程人員極力搶修，已達到1531處的修復工作，也就是51.8%。

總統文在寅表示，這是自2013年以來最長的一次降雨，他敦促各政府單位與救災單位，竭盡全力防止進一步的生命損失，一些土石過於飽合的山區，採取預防行動先期撤離，即使目前還看不出危險。

同樣的災情也會在出現，不過消息不透明，只有官方說法。官方媒體同樣警告可能發生洪災。北韓中央通訊社KCNA說：「國民經濟的所有部門，都在採取措施防止大雨造成的破壞」報導稱，某些地區可能將遭受50公分的超強降雨。

(中時新聞網)