趙少康。 （取自Yahoo TV 鄉民來衝康）

對於立委收賄案，檢方對李恆隆等8人向法院聲請羈押，時代力量黨主席徐永明是唯一未被羈押、以80萬元交保的被告，走出地院後，徐永明律師感謝法官明察。趙少康稍早在Yahoo TV政論節目《鄉民來衝康》即分享，他以前在外商公司工作，德國籍主管籍告誡他，有２種人的費用不能省，一是會計師費，另一就是律師費。

檢調偵辦立委集體收賄案，檢方懷疑李恆隆為奪取SOGO經營權，行賄4名現任立委、1位黨主席，因此對李恆隆、民進黨立委蘇震清等共8人向法院聲請羈押禁見。

8名被告在地檢署拘留所歷經5天4夜後，台北地院定4日下午2點半作出裁定，時代力量黨主席徐永明80萬元交保，是唯一交保的被告；其餘立委蘇震清、廖國棟、陳超明，蘇震清辦公室主任余學洋、廖國棟辦公室主任丁富華，以及太流前負責人李恆隆與「是知管理顧問」的白手套郭克銘，共7人裁定羈押。

徐永明籌措到80萬交保金後，偕同律師走出地院，強調自己絕對沒有問題，非關案情的部分，回去休息、沉澱幾天後，會再跟大家報告。徐永明律師表示，謝謝法官明察。

趙少康今（4）日中午於法院未宣布羈押名單前，即已在Yahoo TV政論節目《鄉民來衝康》分享，他當初在外商公司工作時，帶他的德國主管，當過IBM拉丁美洲經理，就告誡他，有2種人的錢不能省，一個是會計師費，另一個是律師費。一定要找最好的律師、最好的會計師，不要看很貴，到時候會幫你省錢！

(中時新聞網)