明(5)日隨著太平洋高壓逐漸增強，天氣會較今天穩定，各地大致為多雲到晴，風場偏東南風，迎風面的花東地區有局部短暫陣雨，清晨至上午南部仍有零星雨，午後在中部以北地區及各地山區要留意局部較大雨勢，出門建議攜帶雨具備用。

氣象局預報員陳伊秀表示，今夜南投以北、宜蘭、花蓮及澎湖地區雨勢會持續到清晨，白天時雨勢轉為趨緩。明天各地天氣轉趨穩定，降雨以午後雷陣雨為主，尤其嘉義以北山區和其他近山區平地不排除有較大雨勢發生，提醒民眾隨身攜帶雨具。

陳伊秀指出，周四(6)、周五(7)、周六(8)天氣會更為穩定，預計下周日(9)之後南邊雲系上來，屆時會帶來些許水氣，天氣會再有變化，目前仍在觀察。

溫度方面，各地高溫多在33至35度，中午前後出門請注意防曬並且多補充水份。

台灣颱風論壇臉書專頁表示，西南風帶來的雨勢持續中，但已經看見尾聲，太平洋高壓即將增強，但在高壓勢力接手前，水氣仍然多，迎西南風的南部，雨勢會持續到明早，等到午後就會慢慢趨緩。

(中時 )