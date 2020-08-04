美國在南海不斷進行大規模演習與對大陸抵近偵察，已經引起各國分析人士擔憂，認為兩國隨時可能在南海發生軍事磨擦。中俄戰略與軍事專家認為，美軍對大陸進行軍事施壓的方式根本沒有用，只會增加大陸反制行動。美方的演習與偵察行動向「戰場測試」與「戰爭預演」方向演變，南海已成美中博弈的重心。

俄羅斯《衛星通訊社》指出，近3個月以來，美軍機在大陸南海沿岸飛行次數急劇增加，解放軍也針對美方的雙航母演習做出回應，進行東沙群島協同作戰與南部戰區海軍航空兵夜訓飛行，並有新型轟-6J轟炸機參與演訓。美軍偵察機同樣也進行夜間行動，抵近大陸領海基線40-70海里的位置進行偵察。

俄羅斯戰略問題研究所專家弗拉基米爾．葉夫謝耶夫接受專訪時評論說，美軍的偵察行動能夠進行深入大陸境內數百公里進行雷達偵察，同時也能攔截大陸軍方通訊。這種抵近飛行如果在俄羅斯，通常會讓戰機升空攔截。美國極有可能企圖獲得中方海軍水面和潛艇的行動畫面。這已經是蓄意挑釁，與川普惡化對中關係政策非常吻合。

葉夫謝耶夫認為，川普這種方法對大陸施壓，與對俄羅斯施壓相同。但是對於大陸和俄羅斯來說，這種政策根本沒用。中國大陸在南海有自己的利益，美國偵察飛行的增加只會導致中方反制行動的增加。

大陸南海研究院副研究員陳相秒則指出，美軍的行動是為了研究共軍的反應，以調整其南海任務。其偵察飛行次數激增，使用的軍機種類也更加豐富，正朝著「戰場測試」或「戰爭預演」的方向演變。

他認為，美方有5個方面的目的：一，通過高頻率、高強度且多元的海空軍事行動來刺探中國大陸的底線，進行戰爭測試，然後調整應對方案；二，軍事施壓迫使大陸在南海問題上讓步；三，向盟國傳遞信號，展示美國有能力與意願維持南海絕對優勢；四，以軍事行動來支持南海周邊其他聲索國，讓他們採取必要的行動牽制大陸；五，這些軍事行動也是美國內政的延伸，展示對中強硬的政治正確，以期有助於11月的總統大選。

陳秒相強調，包括蓬佩奧的南海談話，美軍偵察飛行也是對中全方位遏制的一部分，可以說美國是將南海行動置於中美博弈的框架之下來重新定義。

報導指出，7月美國尼米茲號和雷根號雙航母戰鬥群在南海進行大規模演習，同時也監控解放軍海軍的演習。解放軍的演習從5月底開始在黃海進行，2艘航母都參加了這次海上演習，中方在演習區附近發現了美國導彈驅逐艦拉斐爾．佩拉爾塔號（USS Rafael Peralta），此前在大陸海岸附近僅42海里處發現了另一艘驅逐艦麥康貝爾號(USS McCampbell)。

(中時新聞網)