衛生署2017年曾統計，每年台灣因心臟衰竭而住院者約2萬人，若無適當治療，3個月內再住院率高達30％。奇美醫學中心自2018年新增心臟衰竭主責醫師以及心臟衰竭個案管理師後，縮短心臟衰竭住院天數及再住院率下降，迄今收治心臟衰竭急性後期照護64例，3個月再住院率降至6％。

奇美醫學中心心臟血管內科主治醫師廖家德指出，70歲張先生因急性心臟衰竭住院，一開始因急性肺積水差一點呼吸衰竭而插管，後來經奇美醫學中心心臟衰竭團隊治療後，病情慢慢好轉；但失眠、心理等負面情緒不斷影響病人及照護者。後來透過奇美醫學中心心臟衰竭照護團隊的照護，依個人需求擬定個人照護計畫。

此外，也透過醫病共享決策介紹個案管理，病人加入個案管理以及急性後期照護計畫，讓奇美醫學中心心臟衰竭團隊制定一系列個人化復健，同時也讓臨床心理師及身心科醫師解決失眠，藉由緩和醫療來減緩病人一些身心不適，最後，奇美醫學中心心臟衰竭團隊以居家醫療為銜接，讓心臟衰竭的照護落實到居家。透過這樣的照護提升病人生活品質，病人明顯改善不適，也回到原本社交生活。

醫師說，目前治療指引強調跨領域個案管理模式，透過連續性照護計劃來提升照護品質。且連續性的照護，有助於縮短住院天數、下降再住院次數及減低醫療總費用。

然而，在改善心臟衰竭病人的照護品質中，奇美醫學中心團隊發現心臟衰竭病人雖然3個月再住院率以及平均住院天數皆下降，但有一群因嚴重心臟衰竭住院病人，急性期症狀被緩解後，仍主訴有睡眠障礙、焦慮不安、活動社交障礙等身心靈、社會相關問題，奇美醫學中心心臟衰竭照護團隊藉由不同領域的專長，集思廣益想出相關的品質改善方案。

廖家德表示：目前跨領域團隊醫療為目前心臟衰竭的黃金照護模式，但整合不易，在奇美醫學中心院方大力支持，心臟衰竭照護團隊成功橫向與縱向整合不同領域專業，為心臟衰竭病人提供提供以病人為中心、更完整全人照護。

(中時 )