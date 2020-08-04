2016年成立的YouTuber團體「狠愛演」，憑著無厘頭的搞笑風格深獲粉絲喜愛，未料近日爆出團隊內鬨，並於1日正式宣布拆夥，坦言團內確實出現一些問題，而繼成員胡椒、牛排發聲後，蛇丸終於也在今（4日）說話了！

蛇丸在IG發長文，一開始先向支持狠愛演的觀眾道謝，並喊話2位好友：「謝謝胡椒與牛排在我人生低谷的時候拉了我一把，讓我的家人可以不再為了我擔心，謝謝你們！」

蛇丸接著澄清網上謠言，表示看到有人說他為了更多的分成與團隊不合，他先是感謝狠愛演給他展現自我的舞台，「沒有狠愛演就沒有大蛇丸！我覺得這是一個巨大的恩情！」並說明：「對於團隊一直想給我的報酬與分成我都是拒絕的，我認為友情無價，可以幫助到我的朋友們，是一件很開心的事情，跟著自己的朋友們一起打拼一起衝就是我這輩子最想要的事情，這段經歷也會是我人生道路上最珍貴過程！」

對於團隊做出停更的決定，蛇丸表示雖然難過但也尊重接受，最後更搬出他的座右銘「凡事求個圓」，希望大家停止一切謾罵。

PO文貼出後，許多粉絲湧入留言替蛇丸打氣，但對比胡椒、牛排護女友的聲明，有人就打趣歪樓虧「你應該要替你女朋友說話 為什麼沒有」、「沒有替女朋友說話的部份」，意外成為討論亮點，讓網友看了全笑翻。

(中時新聞網)