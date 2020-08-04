1名彰化男子為了挽回自己19歲的鮮肉女友，便開車前往她的住處試圖挽回。然而，男子因為對鮮肉女友的思念，他忍不住對鮮肉女友伸出淫爪，將她帶到公園處附近深情懺悔，趁著因鮮肉女友因日前感冒，而服下藥在男子車上睡著時，將她偷帶到摩鐵開房間偷吃得逞。鮮肉女因不甘心，前男友趁著她發揮藥效虛弱時性侵得逞，憤怒的向男子提出告訴，全案以強制性交罪判處1年8個月的有期徒刑。

據了解，鮮肉女與這名男子原是伴侶關係，卻在交往不久後分手。男子為了挽回雙方感情，進而約鮮肉女在台中某公園見面，在深情的懺悔告白後，鮮肉女因早些服用的感冒藥效發揮，導致自己昏昏欲睡，因男子忍不住認為機會難得，便趁機將她帶到摩鐵開房性侵，鮮肉女不甘願被男子趁虛而入，進而向他提出告訴。

法院傳喚到案時，法官認為男子雖極力挽回情感，卻管不住當下的性慾，進而對鮮肉女造成難以撫平的傷痛，還逼迫鮮肉女與他進行性關係，考量年齡過於年輕也主動坦承犯案，全案將判處男子1年8個月的有期徒刑。

(中時新聞網)