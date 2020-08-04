《香港經濟日報》4日報導說，白宮下手封殺TikTok（抖音海外版）後，下一個目標很可能就是WeChat（微信），與TikTok不同的是，WeChat主要使用者是華人，對美國本土影響很有限，美國封殺行動可以更無憚忌。由於WeChat是海外華人與大陸親友交流主要工具，目前海外華人群組十分惶恐，紛紛討論應對方法。

美國國務卿蓬佩奧先前已聲言，川普將對來自大陸的兩大社群媒體應用程式（App）TikTok（抖音海外版）及WeChat（微信）採取「強有力的行動」，不排除直接禁用的可能。如今TikTok被迫要賣掉，相信很快會對WeChat採取行動。

《香港經濟日報》指出，TikTok的主體用戶是美國人，而且其運營公司也設在美國（母公司仍在國內），WeChat完全是由大陸公司騰訊運營，客戶群也幾乎都是華人，沒有影響美國主流社會的能力，從這個角度看，白宮需要顧忌的因素更少。

至於WeChat，基本是在美華人生活中必不可缺的工具。據英國某數據統計公司調研，僅僅在2013年（微信推出時）之後的兩年內，美國微信用戶數量就上漲11倍，超過300多萬人，而美國華裔總人數480萬左右。

如今，微信幾乎成為所有具備大陸背景的美籍華人、留學生、及商務人士的必用聯繫交流方式，不少當地的華人社團也都是通過微信群聯絡、搞活動。一旦微信無法使用，後果將十分嚴重，人們只能改用電子郵件或國際長途電話等古老、又昂貴的方式聯絡。所以說，「川普封殺微信」的消息才剛剛傳出，很多人都表示無法淡定。

據報導，目前，北美華人討論區對此議論紛紛，有人貼出「微信善後攻略」，例如，立時收集在國內親友的email和電話，特別平常只在微信間或聯絡的，以免以後失聯；將群組搬到其他如WhatsApp，Line和Telegram，並通知國內親友翻牆試用；盡快把微信錢包的錢撥回銀行，以免微信被封錢拿不回來。

當然，有人認為，美國要全面封殺WeChat技術上不可行，最多是將軟體下架及不准國家機構及公務員使用，再不行最多使用VPN，反過來從國外翻牆回國內。

事實上，由於其他社交媒體均不允許在大陸使用，如果WeChat真的被外國全面封殺，大陸唯一的對外社交媒體失效，大陸將成社交媒體孤島，正正配合了美國要西方盟友加速與大陸脫鉤的戰略，在數位科技上成功圍堵大陸，後續的影響深遠。

(中時 )