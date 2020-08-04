兩名印度政府消息人士表示，印度政府正在考慮採取措施，防止亞洲，特別是東南亞的貿易夥伴將大陸商品轉運至印度。

據路透社報導，這兩名匿名官員表示，為「嚴防死守」大陸商品流入，印度正計劃提高進口商品的質檢標準、實施數量限制、強制實施嚴格的信息披露規範，並在入境口岸對來自許多亞洲國家的商品進行更頻繁的檢查。

他們透露，這些措施將主要針對基本金屬、筆記本電腦和手機的電子元件、傢俱、皮具、玩具、橡膠、紡織品、空調和電視等產品的進口。為限制大陸電視進口，印度政府曾上周發佈通知，要求進口商需獲得特殊許可證。

印度與東盟簽署了自由貿易協定，預計此舉將主要損害馬來西亞、泰國、越南和新加坡等東盟成員國的利益。此外，來自韓國的大量貿易也成為印度的審查對像之一。

其中一名官員表示:「提高關稅的作用有限，現在我們希望提高質檢標準，並確保自貿協定航線上的貨物確實來自原產地。所以海關會比以前更加警惕。」他補充說，印度政府還將討論提高對從這些國家進口產品的附加值要求（目前為20%-40%），並且自貿協定也可能也會被重新審視。

對此，泰國和馬來西亞有關部門回應稱，他們尚未就提高非關稅壁壘或貨物改道等問題收到任何來自印度的官方溝通。

泰國商業部在給路透社的一份聲明中說，印度與東盟間的自貿協定確實該被重新審視，但應該是在關稅自由化和原產地規則方面更加自由，並簡化海關和核查程序。

與此同時，一名印度官員表示，印度政府傾向於只維持那些在他們看來互利的自貿協定。然而印度與大多數簽署自由貿易協定的國家都存在貿易逆差。

印度信息技術製造商協會CEO喬治·保羅（George Paul）說：「對於與東盟的貿易協定，印度已經非常清楚。在很多壞的方面，尤其是在電子產品領域，我們現在發現許多產品都是從東盟經濟體運至印度的。」

印媒在上個月就曾透露，為禁止大陸產品從第三國流入，印度商業和工業部正在推動快速修訂《海關法》，並要求財政部出台有關原產地規則的嚴格規定，授權海關工作人員核查濫用自由貿易協定的情況。印度此前要求對來自大陸的貨物實施100%檢查。

路透社援引數據指出，大陸是印度的最大貿易夥伴，截至2019年3月，印度與大陸的貿易額為870億美元，對大陸的貿易逆差為535.7億美元。在手機等數位產品、能源、機械設備等領域，印度高度依賴大陸。

(中時新聞網)