資深女藝人羅霈穎昨天(3日)被發現陳屍在工作室，穿著睡衣倒在床邊，身上出現屍斑，救護人員研判死亡超過2天，消息震驚各界。也因此次事件，有網友在網路上討論，「猝死前會有什麼預兆嗎？」希望能透過平日觀察來及早預防。沒想到意外釣出網友回覆，自己親戚過世前2天有說心臟不太舒服，但是沒看就醫，最後因心肌梗塞走了。

原PO在PTT上發文表示，自己因為看到藝人羅霈穎逝世的新聞有點怕怕的，並表示，「認為中風前兆是手腳發麻，那猝死有沒有什麼預兆，可以讓民眾及早發現，去醫院治療、做檢查，預防意外發生。」

貼文一發也引起網友討論，大多數認為猝死很難看出徵兆，「有前兆就不叫猝了」、「沒有預兆，所以才叫做猝死」、「沒有 來了就去了 跟心肌梗塞一樣」、「或許有，但太快來不及描述。」

不過也有一派網友認為，多少還是能看出一些端倪，且表示身體若有異狀就應盡速就醫檢查，「主動脈剝離的猝死比較能預防，反正心臟覺得怪怪的就去醫院」、「我有個貨商，進凍庫搬貨，然後後來被發現倒臥在凍庫裡，送醫就來不及了」、「聽說被救回來的人說心臟會突然絞痛」、「心臟有點悶悶的或有雜音就應該去看醫生。」

(中時新聞網)