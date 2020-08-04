自仁愛鄉42歲邱姓男子4日凌晨獨自行走在台21線魚池往埔里方向中線道，1名任姓女子自駕小貨車行經該路段時，發現有人影，疑似深夜視線不良又位處彎道，閃避不及撞上，邱男遭撞飛10多米，送醫搶救仍不治，警方將兩人進行酒測均為0，該駕駛是否超速有待警方進一步釐清。

據警方指出，51歲任姓女子描述，4日凌晨駕小貨車返家，行經台21線50.5K附近，發現前方中線車道有人影，但疑似因深夜視線不良，加上位處彎道，雖急煞並向右側車道偏移，但仍將邱男撞飛10多米，埔里消防分隊到場將邱送醫，邱男頭部重創、全身多處骨折，搶救至凌晨3時許仍宣告不治。

警方將兩人進行酒測，顯示均為0，在查驗邱男身分時，發現他身上沒任何證件，警方透過邱男手機SIM卡，才得知邱男是來自仁愛鄉霧社，聯繫家屬指認後，詢問邱男為何獨自在深夜行走，家人也不清楚。

警方在上午勘驗車禍現場後，初估男子可能違規穿越馬路遭撞飛，至於該路段限速60公里，駕駛是否超速，有待警方進一步釐清。

(中時 )