監察院長陳菊今天首次主持全院委員談話會，據悉，多名監委均表示，陳菊期盼監院未來朝透明開放邁進，因此會中對於鬆綁監察法第26條，讓監委在調查案件時，可適度對外說明，同時研擬制定「國家人權委員會職權行使法」等建議均達共識，預計在立法院下會期提出來。而陳菊也說，將和民進黨團總召柯建銘溝通，盡快讓修法順利通過。

今天的談話會召開長達3小時，一開始由調查處向新進監委介紹監委立案、約詢到撰寫調查報告的細節，資深監委當場反映調查官勞逸不均且人力未補滿等問題，監察院長陳菊聽聞後說，調查官工作負荷太大選擇離職，未來一定要留下並補充好的人才，同時也要讓外界了解監察院在做什麼，未來應該更透明開放。

與會監委認為，監察法26條綁得太死，連刑事訴訟法的偵查不公開都有但書，監察法沒道理從頭鎖到尾；另位監委表示，檢察官辦案針對重大、社會矚目事件，調查過程都須適度對外說明，大家對於適度階段性對外說明達成共識。

為因應國家人權委員會成立，監察院日前提出「監察法部分條文修正草案」，立法院也在5月底完成一讀，據透露，各委員均認為應先撤回此案，另立「國家人權委員會職權行使法」，有監委說，陳菊看起來行事效率高，可望在9月中把法案送進立院審議，也有監委指出，國家人權委員會的調查範圍從公部門擴及私部門，將產生爭議，仍有待和立法院溝通。

與會監委表示，陳菊在會中也當眾表示，這任不要管誰執政，無論民進黨執政或以後國民黨執政，大家都有做最後一任打算，沒有顧忌。此外，監察院將循序漸進對外開放，首先讓各委員會召集人對外說明各委員會議重點，其次修訂監察法26條，待修法過後，未來委員會會議可參考環評會議模式，開放媒體參與，「以往調查案件比較神秘，但沒有必要」。

談及國家人權委員會的預算，據透露，監察院還要再和主計處商量，應會按照監察院國家人權委員會第2條規定得職權，編列教育教劉、訪查作業、反酷刑等經費。

(中時 )